27 Meter Vorsprung! Deutsche Skispringerin glänzt

Die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid ist mit einem überlegenen Sieg in ihr China-Gastspiel gestartet. Im zweitklassigen Intercontinental Cup setzte sich die 28-Jährige aus Oberstdorf auf der kleinen Olympiaschanze von 2022 in Zhangjiakou mit 53,8 Punkten Vorsprung - umgerechnet 27 Meter - vor der Chinesin Liu Qi durch.

In Anna Hollandt (3.), Alvine Holz (4.), Juliane Seyfarth (5.) und Emely Torazza (8.) landeten vier weitere DSV-Springerinnen in den Top 10. Die Weltcup-Gesamtzweite Selina Freitag wurde disqualifiziert.

Schmid siegt im Continental Cup

Im Gegensatz zu den weiteren Topnationen war das deutsche Team frühzeitig in Bestbesetzung zu den beiden COC-Springen in China angereist. Am folgenden Wochenende gastiert an gleicher Stelle der Weltcup, dessen Gesamtwertung Schmid anführt.