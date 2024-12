Skispringen: Schmid verpasst nächsten Sieg knapp

Fünfter Wettkampf, fünftes Podest: Die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat ihre Treppchen-Serie auch in Engelberg fortgesetzt. Beim Sieg der Slowenin Nika Prevc landete die Oberstdorferin in der Schweiz auf Rang zwei, Dritte wurde Thea Minyan Björseth aus Norwegen.

Die zuletzt in China gestürzte Selina Freitag (Aue) folgte auf dem achten Rang. Ebenfalls in den Punkten landeten Agnes Reich (Isny/13.) und Juliane Seyfarth (Ruhla/17.).

Am Sonntag steht in Engelberg ein weiterer Wettkampf an, ehe es nach Weihnachten mit Wettbewerben in Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar) weitergeht. Eine Vierschanzentournee gibt es für die Frauen auch in diesem Winter nicht.