Tournee: Freund sieht Österreicher "eindeutig" als Favoriten

Der 34-Jährige führt den Gesamtweltcup vor dem Auftaktspringen in Oberstdorf (Qualifikation am Samstag, Wettkampf am Sonntag, jeweils 16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) vor den Österreichern Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft an. „Wenn du in Gelb zur Tournee fährst, hast du bis dahin erst einmal alles richtig gemacht“, sagte Freund: „Das ist eigentlich die beste Variante.“