Vierschanzentournee: "Wenn die Österreicher das jetzt weitermachen, ist es eine Masche"

Drei Österreicher landen beim ersten Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf vor dem Deutschen Pius Paschke. Der ehemalige Skispringer Severin Freund spricht über die veränderte Rollenverteilung an der Spitze.

Sieger Stefan Kraft, der genau zehn Jahre zuvor an gleicher Stelle seinen ersten von nun 44 Weltcupsiegen gefeiert hatte, triumphierte mit Flügen auf 138,0 und 135,0 m (335,1) vor Jan Hörl (331,6) und Daniel Tschofenig (323,6). Es war der erste Dreifachsieg einer Nation bei einem Tourneespringen seit 13 Jahren - damals ebenfalls durch Österreich (Schlierenzauer, Kofler, Morgenstern) in Oberstdorf.

Freund ohne Sorgenfalten bei Paschke

Paschke trotz Platz vier erleichtert

In der ausverkauften Schattenberg-Arena bestätigte sich, was sich schon in der Qualifikation angedeutet hatte: Paschke ist zwar nicht mehr so überlegen wie bei seinen fünf Siegen in den ersten acht Saisonspringen, hat aber die „Engelberg-Delle“ (Platz zehn und 18 kurz vor Weihnachten) hinter sich gelassen.