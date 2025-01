DSV-Adler fliegen in Zakopane am Podest vorbei

Den deutschen Skispringern steckt die verkorkste Vierschanzentournee noch in den Knochen, bei der WM-Generalprobe ist das Team um den schwächelnden Topmann Pius Paschke überraschend am Podest vorbeigesprungen. Im einzigen Mannschafts-Wettbewerb vor den Titelkämpfen in Trondheim kam das DSV-Quartett am Samstag im polnischen Zakopane nur auf den vierten Platz.

Paschke springt hinterher

Zuletzt hat ein deutsches Team im März 2024 als Dritter in Lahti das Team-Podest erreicht, den bislang letzten Sieg gab es 2021 beim Fliegen in Planica. Am Sonntag (16.00 Uhr) steht in Zakopane ein Einzelspringen an, für das sich sechs DSV-Adler qualifiziert haben.