Erstes Fliegen: Horngacher hofft auf "bessere Figur"

Die deutschen Skispringer hoffen beim ersten Fliegen der Saison nach zuletzt enttäuschenden Wochen auf eine Steigerung. "Zakopane ist uns nicht so optimal gelungen. Wir werden uns gut vorbereiten, um in Oberstdorf eine bessere Figur abzugeben", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor den zwei Einzel-Wettkämpfen auf der Heini-Klopfer-Schanze am Samstag und Sonntag.