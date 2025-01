Finale verpasst: Paschke stürzt bei Tschofenig-Sieg ab

Erstmals seit fast einem Jahr scheidet der deutsche Topspringer in Zakopane wieder im ersten Durchgang aus.

Tournee-Blues statt Spaß in Zakopane: Skispringer Pius Paschke hat beim ersten Weltcup nach der enttäuschenden Vierschanzentournee eine ganz bittere Pleite erlebt und erstmals seit fast einem Jahr einen zweiten Durchgang verpasst. Der 34-Jährige landete in Polens Party-Hochburg nach einem verkorksten 123,5-m-Sprung auf Platz 32.

"Es ist schwer zu verstehen", sagte der fünfmalige Saisonsieger Paschke in der ARD, der zuletzt im Februar 2024 in Sapporo derart früh gescheitert war. Als bester DSV-Adler kam Karl Geiger beim Erfolg von Österreichs Tourneesieger Daniel Tschofenig auf Rang acht.

Während die deutscher Springer rund fünf Wochen vor der WM in Trondheim weiter in der Krise stecken, fing Tschofenig den nach dem ersten Durchgang deutlich führenden Slowenen Anze Lanisek noch ab, baute die Führung im Weltcup aus und setzte die deutsch-österreichische Siegesserie fort: 16 Einzelspringen in Folge haben Springer der beiden Länder gewonnen - zuletzt aber sieben Mal die Österreicher.