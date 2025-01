Enthüllung bei Vierschanzentournee: Macht diese Idee Skispringen zur Weltmarke?

Der Weltverband FIS forciert seine Pläne für Skisprung-Wettkämpfe in Rio de Janeiro oder Dubai. FIS-Renndirektor Sandro Pertile stellte am Montag bei der Vierschanzentournee detaillierte Pläne für eine mobile Schanze vor, die innerhalb weniger Tage auf- und wieder abgebaut werden kann. „Skispringen ist so attraktiv, wir können überall auf der Welt attraktiv sein“, sagte der Italiener in Bischofshofen und sprach von einem Zehn-Jahres-Projekt.