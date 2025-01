Geiger Quali-Neunter - Paschke verbessert

Beim Skifliegen in Oberstdorf starten die zuletzt kriselnden deutschen Adler mit soliden Leistungen.

Die zuletzt schwachen deutschen Skispringer haben in Oberstdorf bei der Qualifikation zum ersten Skiflug-Weltcup der Saison einen leichten Aufwärtstrend gezeigt. Bester Deutscher in der Vorausscheidung auf der Heini-Klopfer-Schanze war in seinem Heimatort der frühere Skiflug-Weltmeister Karl Geiger, der mit 214,0 m auf Platz neun kam.