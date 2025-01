Halbzeit-Orakel der Tournee: 18 von 25 kamen durch

Der Österreicher Daniel Tschofenig geht als Führender ins dritte Springen der Vierschanzentournee am Samstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Innsbruck - und ist damit zumindest statistisch gesehen schon fast am Ziel. Denn wer zur Halbzeit in der Gesamtwertung führt, hat beste Chancen auf den Goldadler: Seit 1999/2000 lagen von 25 Halbzeitführenden 18 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne.