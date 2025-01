Skispringen: Bitterer Rückschlag! Schmid verliert Gelbes Trikot

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat beim Weltcup im japanischen Yamagata ihr schlechtestes Saisonergebnis kassiert und damit das Gelbe Trikot verloren. Am Berg Zao kam die Oberstdorferin am Freitag nicht über Platz 16 hinaus und landete erstmals in diesem Winter außerhalb der Top 10.

Reisch wird beste Deutsche

In Yamagata geht es am Samstag (8.30 Uhr) mit einem „Super Team“-Wettbewerb weiter, am Sonntag (8.00) steht ein weiteres Einzel an.