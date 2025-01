Paschkes macht bitteres Tournee-Eingeständnis

Auch den so coolen Pius Paschke hat der große Trubel bei den ersten beiden Springen der Vierschanzentournee nicht kaltgelassen. „Das ganze Drumherum bei der Tournee ist immer ein bisschen mehr, das macht natürlich etwas mit einem“, sagte der 34-Jährige am Donnerstag.

Der nach fünf Saisonsiegen zumindest als Mitfavorit in die Tournee gestartete Paschke hatte bei den ausverkauften Heimspringen in Oberstdorf (4.) und Garmisch-Partenkirchen (9.) das Podest verpasst und geht als Gesamtsechster mit nur noch geringen Chancen auf den Tourneesieg in die abschließenden Wettbewerbe in Innsbruck am Samstag (13.30 Uhr und Bischofshofen am Montag (16.30 Uhr).