Paschke zur Halbzeit Siebter - Hörl führt

Pius Paschke hat im Kampf um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee noch einmal leicht an Boden verloren. Der fünfmalige Saisonsieger flog am Bergisel in Innsbruck im ersten Durchgang auf 128,5 m und liegt auf dem siebten Rang. Die Führung übernahm Vorjahressieger Jan Hörl aus Österreich, der auf 134,0 m segelte.