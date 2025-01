Skispringen: Schmid als Zweite weiter in Gelb

Sapporo als nächste Station

Während die Männer in Bischofshofen bei der Vierschanzentournee sprangen, starteten die Frauen nach ihren Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf 100 Kilometer Luftlinie entfernt auf der zweitkleinsten Schanze im Weltcup. Ob es in der kommenden Saison endlich die erste Tournee für Frauen geben wird, ist weiter offen.

In den Punkten landeten am Montag auch Agnes Reich (13.), Juliane Seyfarth (22.) und Anna Hollandt (28.). Auf Schmid und Co. wartet nun eine vergleichsweise lange Pause, weiter geht es am 18. Januar im japanischen Sapporo.