Vierschanzentournee: Paschkes Träume platzen, Österreicher dominieren

Pius Paschke hat im Kampf um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee wohl entscheidend an Boden verloren. Der fünfmalige Saisonsieger flog beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im ersten Durchgang nur auf 129,5 m und belegte zur Halbzeit nur den 16. Platz. Im zweiten Sprung schaffte er 143,5 m bei guten Verhältnissen, kam noch nach vorne und belegte am Ende Rang neun.