Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Patenkirchen heute LIVE in TV, Stream, Ticker

Pius Paschke will bei der Vierschanzentournee zurückschlagen. Gelingt dem Deutschen beim Neujahrsspringen ein Erfolg?

Setzt Skispringer Pius Paschke gleich am 1. Januar ein Zeichen? Der Führende im Gesamtweltcup will beim Neujahrsspringen in Garmisch-Patenkirchen den Sieg und damit die Vierschanzentournee wieder richtig spannend machen (ab 14 Uhr im SPORT1-Ticker).