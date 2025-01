Vierschanzentournee: Schummel-Verdacht gegen ÖSV-Adler

Beim ersten Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf gab es - angeführt von Stefan Kraft - einen österreichischen Dreifachsieg. Beim Neujahrsspringen in Garmisch standen zwei Österreicher auf dem Podest. Diese Dominanz hat die Konkurrenz hellhörig werden lassen. Der Vorwurf: Das ÖSV-Team würde bei den Anzügen tricksen.

So erklärte der Norweger Halvor Egner Granerud dem TV-Sender NRK : „Wenn ich Gregor Deschwanden oder Pius Paschke gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich ziemlich misstrauisch gewesen. Es ist seltsam und sehr ungewöhnlich, dass eine Nation so dominiert, wie sie es jetzt tut.“

ÖSV-Team dominiert: „Das ist verdächtig“

Auch die ehemalige Skisprung-Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen zeigte sich skeptisch: „Das ist verdächtig. Sie waren das ganze Jahr über gut und kaum steht die Vierschanzentournee an, sind sie noch besser. Da muss etwas sein.“

In Österreich wehrte man sich nun gegen diese Vorwürfe. „Es ist ganz normal, wenn eine Nation derart dominiert, dass die anderen nervös werden und hoffen, dass es irgendwas gibt“, spekulierte ORF -Experte Andreas Goldberger.

„Wir haben nichts zu verbergen“

Der Cheftrainer des ÖSV erklärte die Dominanz seiner Springer mit „der besseren Technik“. Dem schloss sich Daniel Tschofenig, der in Garmisch siegte, an: „Sie können so viel spionieren, wie sie wollen. Wir haben nichts zu verbergen.“