Bitterer Rückschlag für Eisenbichler! WM-Chancen schwinden

Ausgeschieden in der „zweiten Liga“: Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler enttäuscht in Bischofshofen.

Für den sechsmaligen Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler schwinden die Chancen auf die Teilnahme an der WM in Trondheim immer mehr. Im zweitklassigen Continental Cup in Bischofshofen schied der 33-Jährige am Sonntag als 40. bereits im ersten Durchgang aus, nachdem er schon im ersten Springen am Samstag mit Rang 21 enttäuscht hatte.