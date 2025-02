Die leidige Landung: Freitag verpasst erneut ersten Sieg

SID 23.02.2025 • 15:55 Uhr Zum vierten Mal in Folge Zweite hinter Nika Prevc: Die Skispringerin schafft auch bei der WM-Generalprobe nicht den ersehnten Erfolg.

Ihre leidigen Landungs-Probleme haben Skispringerin Selina Freitag bei der WM-Generalprobe in Hinzenbach (Österreich) erneut den ersten Weltcupsieg gekostet. Wie schon am Samstag sprang die 23-Jährig aus Aue im zweiten Wettbewerb zweimal weiter als Nika Prevc, musste sich aber in der Endabrechung erneut mit Platz zwei hinter den slowenischen Seriensiegerin begnügen.

„Ich bin eben keine Landekatze“, sagte Freitag, die zum achten Mal in ihrer Karriere Zweite wurde. Prevc feierte mit Sprüngen auf 90,0 und 87,0 (244,0 Punkte) ihren sechsten Weltcupsieg in Folge und lag knapp vor Freitag (241,5(90,5+88,0), die in beiden Durchgängen keinen oder nur einen angedeuteten Telemark setzen.

„Wer Prevc schlagen will, der muss im Telemark landen“, sagte Bundestrainer Heinz Kuttin. Schon in der Vorwoche war Freitag im slowenischen Ljubno zweimal Zweite hinter Prevc geworden.

Fünf Tage vor der ersten Entscheidung von der Normalschanze in Trondheim sprang WM-Titelverteidigerin Katharina Schmid auf Platz sieben und verbesserte sich nach Rang neun am Samstag. Die viermalige Saisonsiegerin sucht aber weitet nach ihrer Form, verpasste zum zehnten Mal in Folge das Podest. Juliane Seyfarth kam als Zehnte erstmals seit zwei Jahren wieder unter die Top 10.

Agnes Reisch, die zuletzt in Lake Placid erstmals in ihrer Karriere auf dem Podest gestanden hatte, verzichtete wie schon in Ljubno auf einen Start und bereitet sich bereits auf die WM vor.

Freitag hatte wie schon am Samstag die Qualifikation gewonnen. Es waren ihr dritter und vierter Erfolg in einer Vorausscheidung nach den Siegen in Lillehammer und Garmisch-Partenkirchen ebenfalls in der laufenden Saison.