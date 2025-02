DSV-Adler enttäuschen in Willingen - Tschofenig gewinnt

Die deutschen Skispringer haben beim Heim-Weltcup in Willingen ein Debakel erlebt. Beim Sieg des Österreichers Daniel Tschofenig sorgte Felix Hoffmann als 15. noch für das beste Ergebnis. Gut drei Wochen vor der WM war es das mit Abstand schlechteste Saison-Resultat für die so glänzend gestarteten DSV-Adler.

Neben Hoffmann schafften es vor 23.500 enttäuschten Fans nur Andreas Wellinger (17.) und der fünfmalige Saisonsieger Pius Paschke (27.) in den zweiten Durchgang. Karl Geiger, zuletzt einer der wenigen Lichtblicke, war als 44. so schwach wie nie in diesem Winter. Zum zehnten Mal in Folge blieben die DSV-Adler in einem Einzel-Wettkampf ohne Podest - und das äußerst deutlich.