DSV-Adler stürzen erneut ab - Kobayashi mit Heimsieg

Die angeschlagenen deutschen Skispringer haben in Japan die nächste krachende Pleite kassiert. Beim letzten Weltcup vor der WM kam Rückkehrer Pius Paschke im ersten von zwei Springen in Sapporo als bester Deutscher nur auf Platz 23. Zum ersten Mal seit 14 Jahren landete kein DSV-Springer im Weltcup unter den besten 20.

Paschke hatte zuletzt den Weltcup in Lake Placid ausgelassen und in Planica trainiert. Die Form der ersten Saisonwochen, als er fünf Springen gewonnen hatte, hat er dort aber nicht zurückgewonnen. Nach einem guten ersten Sprung am Samstag (Platz zwölf) rutschte der 34-Jährige noch weit nach hinten. Andreas Wellinger, im Vorjahr Dritter in Sapporo, kam auf Platz 24, Stephan Leyhe landete auf Rang 29.