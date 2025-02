Ekliger Gestank wie "verwesende Leichen" - Zoff vor Skisprung-Show

Die Vorfreude auf eine große Skisprung-Show in Vikersund wird durch einen ekligen Gestank mehr als getrübt. Was dahintersteckt und wie die Anwohner das finden.

Dicke Luft vor dem Skisprung -Spektakel in Vikersund. In gut zwei Wochen sollen die Stars bei der Raw Air Tour (12. bis 16. März) für eine Flugshow sorgen - doch es gibt Ärger.

Für diesen sorgt der Gestank, der durch das 3.000-Einwohner-Örtchen wabert. So berichtet die norwegische Zeitung Drammens Tidende über einen Ekel-Geruch, der laut Nachbarn an „verwesenden Leichen“ erinnert.

Leichengeruch? „Ich finde das peinlich“

„Es ist tragisch für das ganze Dorf, wenn wir als der Ort bekannt werden, der stinkt", klagte Anwohner Thomas Hovde Marthinsen im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk NRK : „Ich finde das peinlich.“ Die geplante Raw-Air-Party „kann so nicht stattfinden“, sagte Marthinsen.

Darum stinkt es am Raw-Air-Ort so schlimm

„Wir wissen nicht genau, warum, aber wir denken, dass es mit dem Wetter, dem Wind und der Windrichtung zu tun hat“, versuchte sich Arneberg an einer Erklärung. Bleibt abzuwarten, ob sich das Problem in den kommenden Wochen noch in Luft auflöst oder das Raw-Air-Event auch für Sportler und Fans unangenehm wird.