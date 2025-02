Hüttel will Skisprung-Planung "auf den Prüfstand" stellen

Erst Weltklasse, dann abgeschlagen: DSV-Sportdirektor Horst Hüttel hat wegen des erneuten Formabfalls der deutschen Skispringer für das Frühjahr eine gründliche Analyse angekündigt. "Wir müssen definitiv ein paar Sachen auf den Prüfstand stellen, wie wir eine Saison planen", sagte Hüttel kurz vor der WM in Trondheim.

Schon in der Saison 2023/24 war den DSV-Adlern nach gutem Start in der zweiten Saisonhälfte die Luft ausgegangen. "Das gibt mir natürlich zu denken. Das werden wir nach dem letzten Weltcup in Planica aufarbeiten", sagte Hüttel.