Nordische Ski-WM: DSV-Springer "nicht gerade Medaillen-Favorit"

Vor der Nordischen Ski-WM in Trondheim äußert sich DSV-Springer Pius Paschke zu den Chancen der Deutschen.

Skispringer Pius Paschke hat nach enttäuschenden Wochen eher geringe Erwartungen an die WM in Trondheim. „Als große Favoriten fahren wir nicht hin. Das ist klar“, sagte der fünfmalige Saisonsieger im Wintersport-Podcast der Sportschau: „Es geht am Schluss um eine Medaille. Von daher können wir relativ frei drauf losspringen, wenn man jetzt nicht gerade Medaillen-Favorit ist.“