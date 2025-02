Sieg und Podestserie: Eisenbichler glänzt in den USA

Der Routinier belegt im zweitklassigen Continental Cup an einem langen Wochenende in Iron Mountain/USA die Ränge 3, 2, 3 und 1.

Der Routinier belegt im zweitklassigen Continental Cup an einem langen Wochenende in Iron Mountain/USA die Ränge 3, 2, 3 und 1.

Markus Eisenbichler hat mit einem Sieg und drei weiteren Podestplätzen aufsteigende Form bewiesen. Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister, der es nicht zur am Mittwoch beginnenden WM in Trondheim geschafft hatte, belegte im zweitklassigen Continental Cup an einem langen Wochenende in Iron Mountain/USA die Ränge 3, 2, 3 und 1.