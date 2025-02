Ski-WM: Torazza für verletzte Görlich nachnominiert

SID 28.02.2025 • 19:10 Uhr Nach der Verletzung von Görlich standen nur noch vier Springerinnen zur Verfügung.

Skispringerin Emely Torazza ist kurzfristig für die Nordische Ski-WM in Trondheim nachnominiert worden. Der Deutsche Skiverband (DSV) reagierte damit auf die Knieverletzung von Luisa Görlich, die wohl lange ausfällt. "Emely wird am Abend ankommen, damit wir für den Teamwettkampf am Samstag eine Ersatzdame am Start haben", sagte Bundestrainer Heinz Kuttin.

Nach der Verletzung von Görlich in der Qualifikation am Donnerstag standen Kuttin in Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina Schmid und Juliane Seyfarth nur noch vier Springerinnen zur Verfügung. "Da mussten wir natürlich reagieren. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt", sagte Kuttin.