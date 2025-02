Skispringen: Freitag erneut nur von Prevc geschlagen

SID 16.02.2025 • 12:00 Uhr Zweimal Zweite in Ljubno: Die 23-Jährige aus Aue ist kurz vor der WM in Topform.

Skispringerin Selina Freitag hat sich kurz vor der WM weiter in starker Form gezeigt und ist im slowenischen Ljubno gleich zweimal auf Platz zwei geflogen. Im kleinsten Weltcup-Ort musste sich die 23-Jährige aus Aue zweimal nur Sloweniens Topspringerin Nika Prevc geschlagen geben. Auch Weltmeisterin Katharina Schmid machte einen Schritt nach vorne und wurde am Sonntag Fünfte.

Im zweiten Springen erzielte Freitag im zweiten Durchgang mit 95,5 m die Tagesbestweite, hatte aber Schwierigkeiten bei der Landung. Prevc konterte bei geringerem Anlauf mit 92,5 m und feierte mit 266,4 Punkten vor Freitag (256,2) ihren neunten Saisonsieg. Für die Deutsche war es der sechste Platz zwei in ihrer Karriere, auf den ersten Weltcupsieg muss sie weiter warten. "Der Sprung passt aber, das ist gut zu wissen. Ich weiß, wie ich die Sprünge abrufen kann", sagte Freitag im ZDF. Dritte wurde Lisa Eder (Österreich/248,9).

Die viermalige Saisonsiegerin Schmid, die seit Anfang Januar nicht mehr auf dem Podest stand, steigerte sich am Ort ihres ersten Weltcuperfolgs erneut und darf wieder positiver in Richtung WM blicken. "Es geht zwar nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Aber den zweiten Sprung heute nehme ich gerne mit", sagte Schmid.

Ein starkes Weltcup-Comeback feierte Luisa Görlich. Die Team-Weltmeisterin von 2023, die sich im März 2024 in Planica einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, belegte die Plätze 13 und 12.

Aufsteigerin Agnes Reisch, die zuletzt in Lake Placid als Zweite erstmals das Podest erreicht hatte, war nicht am Start. Bundestrainer Heinz Kuttin hatte der Allgäuerin eine Verschnaufpause gegönnt. Vor dem Saisonhöhepunkt in Norwegen (26. Februar bis 9. März) steht am kommenden Wochenende noch die Generalprobe in Hinzenbach (Österreich) an.

Überschattet wurde das Wochenende in Ljubno von einem heftigen Sturz der Norwegerin Thea Minyan Björseth am Samstag. Die nach dem ersten Durchgang führende Björseth kam nach der Landung zu Fall und schlug hart mit dem Kopf auf. Die 21-Jährige, die dennoch Platz drei belegte, zog sich schwerwiegende Verletzungen an Ellenbogen und Knie zu.