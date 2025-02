Sturz-Drama überschattet deutschen Erfolg

Durch Björseths Sturz lag Prevc deutlich vorne und feierte mit 90,5 und 95,0 m (280,0) ihren achten Saisonsieg. Damit baute die 19-Jährige auch die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus. Freitag (240,6) hatte rund neun Meter Rückstand, bestätigte aber nach Platz drei in der Vorwoche in Lake Placid ihre starke Form und dürfte bei der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) zu den Medaillenkandidatinnen gehören.