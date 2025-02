Skisprung-Star hört zum Saisonende auf

Bei ihm habe sich "mehr und mehr das Bauchgefühl eingestellt, dass nach dieser Saison der perfekte Moment ist, um frohen Mutes die Karriere zu beenden", sagte Hayböck. Größter Erfolg in der Karriere des Routiniers war Olympia-Silber 2014 an der Seite von Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Thomas Diethart hinter Deutschland.

Hayböck gewann bislang fünf Weltcup-Springen, darunter am 6. Januar 2015 das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen. In der Gesamtwertung wurde er damals Zweiter hinter seinem Freund und Zimmerkollegen Stefan Kraft. "Natürlich hoffen wir, dass er dem Skispringen auf die eine oder andere Weise erhalten bleibt", sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter für Skispringen und Nordische Kombination in Österreich.