Skispringen: Kasai baut irren Rekord aus - winkt jetzt sogar die WM-Teilnahme?

Da Noriaki Kasai in Sapporo die Qualifikation überstand, nahm er zum nun 579. Mal an einem Skisprung -Weltcup teil. Damit baute der mittlerweile 52-Jährige seinen eigenen Rekord weiter aus.

In Sapporo wurde Kasai am Ende 45. Dank starker Leistungen im Continental-Cup erflog sich der Oldie einen Platz in der „ersten Liga“. Beim ersten Springen am Samstag hatte Kasai die Quali nicht geschafft, aber beim zweiten klappt es schließlich doch noch.