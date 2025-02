Skispringen: Reisch feiert in Lake Placid Podest-Premiere

Skispringerin Agnes Reisch hat beim Weltcup in Lake Placid ihre Podestpremiere gefeiert. Die 25 Jahre alte Allgäuerin musste sich am Samstag nach einer ganz starken Vorstellung nur der slowenischen Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc geschlagen geben und setzte mit Platz zwei im US-Bundesstaat New York ihren bemerkenswerten Höhenflug fort.