Deutsche Skispringerin sorgt für Rekord

Die deutsche Skispringerin Agnes Reisch stellt bei der Weltcup-Premiere in Lake Placid einen Rekord auf, Weltmeistewrin Katharin Schmid enttäuscht derweil.

Katharina Schmid hat bei der Weltcup-Premiere der Skispringerinnen in Lake Placid erneut klar das Podest verfehlt. Die Weltmeisterin musste sich in den USA mit Rang elf begnügen und verlor auch im Kampf um den Gesamtweltcup weiter Boden auf die Slowenin Nika Prevc, die am Freitag ihren nächsten Sieg feierte.