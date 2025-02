Historisch schlecht! Deutsche Skispringer stürzen ab

Beim Sieg eines Norwegers zeigen sich die deutschen Skispringer in ganz schwacher Form. Für die bevorstehende WM sind das keine guten Zeichen.

Andreas Wellinger schüttelte fassungslos den Kopf und schlug seine Ski gegen den Helm, seine Kollegen suchten fluchend nach Erklärungen: Die deutschen Skispringer sind in Übersee untergegangen und stecken zweieinhalb Wochen vor WM-Beginn tief in der Krise. Beim Weltcup in Lake Placid war Wellinger als 16. bester Deutscher - schlechter waren die DSV-Adler auf einer Großschanze zuletzt vor 14 Jahren.