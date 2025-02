Wellinger in Willingen Zwölfter - Tschofenig siegt erneut

Insgesamt enttäuschte das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher aber erneut, zum dritten Mal in Folge landete kein Deutscher in den Top 10. Neben Wellinger erreichte nur Philipp Raimund (15.) vor 13.164 enttäuschten Fans den zweiten Durchgang. Schon am Samstag war mehr als Rang 15 durch Felix Hoffmann nicht drin gewesen für die so glänzend in die Saison gestarteten DSV-Adler.