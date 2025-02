Wellinger, Schmid und Geiger führen WM-Aufgebot an

SID 17.02.2025 • 16:23 Uhr Mit sechs Saisonsiegern an der Spitze geht der Deutsche Skiverband (DSV) in die Nordische Ski-WM in Trondheim.

Mit sechs Saisonsiegern an der Spitze geht der Deutsche Skiverband (DSV) in die Nordische Ski-WM in Trondheim. Der DSV nominierte in den Sparten Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination insgesamt 35 Sportlerinnen und Sportler für die Titelkämpfe in Norwegen (26. Februar bis 9. März).

Die Hoffnungen ruhen vor allem auf den im bisherigen Winter schon siegreichen Athleten. Im Skispringen waren dies Pius Paschke, Andreas Wellinger und Katharina Schmid, in der Kombination Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster. In der Loipe hatte Victoria Carl mit Rang zwei für das beste DSV-Ergebnis des Winters gesorgt.

Erfahrenste Akteure sind Wellinger sowie die Kombinierer Rydzek und Manuel Faißt, die zum sechsten Mal an einer WM teilnehmen. Kurios: Vier der fünf nominierten Kombinierer starten für den SC Oberstdorf und könnten somit in der Staffel einen "SC-Vierer" bilden. Nicht mit dabei ist wie erwartet unter anderem der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler nach einer erneut enttäuschenden Saison.

In Trondheim stehen 25 Entscheidungen in elf Tagen auf dem Programm. Die meisten Goldmedaillen werden im Langlauf vergeben (12), im Skisprung gibt es sieben Titel zu gewinnen, in der Kombination sechs. Vor zwei Jahren hatte es drei Goldmedaillen gegeben - Katharina Schmid gewann im Einzel, mit dem Frauen-Team und im Mixed. - Das deutsche WM-Aufgebot für Trondheim:

SKISPRINGEN (10)

Frauen (5): Selina Freitag (Oberwiesenthal), Luisa Görlich (Lauscha), Agnes Reisch (Isny), Katharina Schmid (Oberstdorf), Juliane Seyfarth (Ruhla)

Männer (5): Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Philipp Raimund (Oberstdorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

SKILANGLAUF (15)

Frauen (8): Victoria Carl (Zella-Mehlis), Pia Fink (Bremelau), Laura Gimmler (Oberstdorf), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Helen Hoffmann (Oberhof), Sofie Krehl, Coletta Rydzek (beide Oberstdorf), Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg)

Männer (7): Janosch Brugger (Schluchsee), Marius Kastner (Neubau), Elias Keck (Buchenberg) Albert Kuchler (Lam), Friedrich Moch (Isny), Florian Notz (Römerstein), Jan Stölben (Ernstberg)

NORDISCHE KOMBINATION (10)

Frauen (5): Nathalie Armbruster (Kniebis), Maria Gerboth (Schmiedefeld), Trine Göpfert (Reit im Winkl), Ronja Loh (Klingenthal), Jenny Nowak (Sohland)