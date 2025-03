20. Sieg am 20. Geburtstag: Prevc nicht zu stoppen

Nika Prevc hat an ihrem 20. Geburtstag ihren 20. Sieg im Skisprung-Weltcup gefeiert und im Windchaos von Vikersund ihren Traumwinter fortgesetzt. Nach einer Geduldsprobe setzte sich die slowenische Weltmeisterin im nur in einem Durchgang ausgetragenen Wettkampf mit einem Flug auf 213,5 m (201,1 Punkte) deutlich vor ihrer Landsfrau Ema Klinec (169,8 Punkte) durch. Selina Freitag sprang genau 200,0 m und als Dritte (157,0) auf das Podest.

Auf dem Weg zum mit 40.000 Euro Gesamtsieg bei der Raw-Air-Tour, die am Sonntag mit einem weiteren Fliegen in Vikersund abgeschlossen wird, kann Prevc nur noch ein Sturz stoppen. In Vikersund feierte die Ausnahmefliegerin ihren achten Weltcupsieg in Serie, bei der WM in Trondheim hatte sie zudem beide Einzelwettbewerbe gewonnen - ihr Bruder Domen holte Gold im vom Anzugskandal um die Norweger überschatten Einzelspringen von der Großschanze.