Achtes Gold im Blick: Schmid im WM-Mixed dabei

Skispringerin Katharina Schmid hat den Sprung in das deutsche Mixed-Team für die WM-Entscheidung am Mittwoch (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) geschafft und kämpft um ihren achten WM-Titel. Die Rekordweltmeisterin aus Oberstdorf setzte sich nach den Trainingsleistungen am Dienstag auf der Großschanze gegen Agnes Reisch durch und sicherte sich den Startplatz neben der neuen Vizeweltmeisterin Selina Freitag.

"Ich freue mich riesig. Ich bin dankbar, dass ich die Chance bekomme", sagte Schmid. Deutschland hat zuletzt fünfmal in Folge Gold im Mixed gewonnen. Viermal war Schmid dabei, nur 2017 in Lahti musste sie zusehen. Die 28-Jährige hat damit die Chance, als erste Deutsche acht Goldmedaillen bei Nordischem Ski-Weltmeisterschaften zu gewinnen. Derzeit teilt sie sich mit Ex-Kombinierer Eric Frenzel mit sieben Titeln die Bestmarke. Am Freitag steht noch die Einzel-Entscheidung an.