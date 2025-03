Beste Skiflieger der Geschichte: Prevc entthront Kraft

Der Slowene Domen Prevc hat in Planica den Weltrekord im Skifliegen verbessert. Mit 254,5 m blieb der 25-Jährige am Sonntag einen Meter über der bisherigen Marke des Österreichers Stefan Kraft aus dem März 2017 in Vikersund. Der Russe Dimitri Wassiljew war 2015 bereits 254,0 m geflogen, dabei aber gestürzt.