Erste OP nach Horror-Sturz - sie muss nochmal unters Messer

Der entscheidende Eingriff soll in drei Monaten erfolgen.

Die erste Operation bei Skispringerin Luisa Görlich (Lauscha) nach ihrem erneuten Kreuzbandriss ist erfolgreich verlaufen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) 13 Tage nach Görlichs Sturz bei der WM in Trondheim mit.

Bei dem schon in der vergangenen Woche durchgeführten Eingriff an Görlichs rechtem Knie in München wurden demnach die Bohrkanäle für die später einzusetzende Plastik aufgefüllt und der ebenfalls beschädigte Meniskus operiert.