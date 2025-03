"Richtig erleichternd": Freitag holt WM-Silber auf der Großschanze

Skispringerin Selina Freitag hat bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Silber von der Großschanze und damit ihre dritte Medaille bei den Titelkämpfen in Norwegen gewonnen.

Nach Silber im Einzel und Bronze im Team von der Normalschanze musste sich die 23-Jährige aus Oberwiesenthal am Freitag erneut nur der Slowenin Nika Prevc geschlagen geben. Der Wettkampf wurde nach dem ersten Durchgang wegen starken Windes abgebrochen.

„So einen runterzuhauen, ist richtig erleichternd“

„Die Anspannung war ziemlich hoch, auch wenn ich es nicht wollte. Ich bin hier gar nicht ins Fliegen gekommen. Dann im Wettkampf so einen runterzuhauen, ist richtig erleichternd“, sagte Freitag.

Prevc gewann als erste Springerin beide Einzeltitel bei einer WM. Bronze ging an Eirin Maria Kvandal aus Norwegen. Die siebenmalige Weltmeisterin Katharina Schmid landete auf Platz 19.

Es war die zweite deutsche Medaille in einer WM-Entscheidung der Frauen auf der Großschanze. Bei der Premiere 2021 in Oberstdorf waren die deutschen Springerinnen leer ausgegangen. 2023 in Planica gewann Schmid Silber.