Höhenangst auf Mega-Schanze: DSV-Adler beendet Saison vorzeitig

SID 29.03.2025 • 13:06 Uhr Der 24-Jährige fühlt sich nicht wohl - und verzichtet daher auf den letzten Saisonwettkampf.

Skispringer Philipp Raimund wird auch beim letzten Wettbewerb der Saison aufgrund seiner derzeitigen Probleme mit Höhenangst nicht antreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich werde nicht fliegen“, sagte der 24 Jahre alte Oberstdorfer am Samstag in der ARD mit Blick auf das Weltcup-Finale der besten 30 am Sonntag auf der Flugschanze im slowenischen Planica (9.30 Uhr im LIVETICKER).

„Sachen im Kopf, die ich nicht wegstreichen kann“

Raimund habe an den ersten drei Tagen in Planica durchaus Lust auf einen Start bekommen. „Aber ich werde die Sache nächstes Jahr auf eine andere Weise angehen. Ich habe noch ein paar Sachen im Kopf, die ich noch nicht wegstreichen kann“, sagte Raimund, der sich auf der kleineren Großschanze von Planica an das Fluggefühl herantasten will.

Der WM-Sechste Raimund ist zwar in der noch laufenden Saison unter anderem vom „Monsterbakken“ in Vikersund geflogen, der Luftstand der Springer in Planica ist aber außergewöhnlich hoch.

{ "placeholderType": "MREC" }