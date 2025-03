Skispringen: Paukenschlag von Eisenbichler!

Markus Eisenbichler reckte den rechten Zeigefinger gen Himmel, dann küsste er im Auslauf die Kamera und schrie seine unbändige Freude durch die Skiflug-Arena von Planica: Mit einem Satz auf 238,5 m hat der scheidende Ex-Weltmeister für einen echten Paukenschlag gesorgt. Ausgerechnet bei seiner letzten Weltcup-Station, ausgerechnet auf seiner Lieblingsschanze sprang Eisenbichler am Donnerstag Tagesbestweite in der Qualifikation.

Eisenbichler hatte in der Saison 2011/12 sein Debüt im Weltcup gefeiert und war lange ein Erfolgsgarant für das deutsche Team. Unter anderem gewann er bei der WM 2019 in Seefeld Gold im Einzelwettbewerb, hinzu kommen fünf WM-Goldmedaillen im Team, in Peking gewann er 2022 Olympia-Bronze mit der Mannschaft. In den vergangenen Jahren hatte Eisenbichler jedoch zu kämpfen, unter anderem verpasste er zuletzt die WM in Trondheim leistungsbedingt.