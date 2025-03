Neue Entwicklungen im Skisprung-Skandal: "Wir bereuen es wie die Hunde"

Die Skisprung-Welt wurde am Sonntag erschüttert. Das norwegische Team gab zu, ihre eigenen Anzüge manipuliert zu haben . Nachdem bereits ein Sponsor die Zusammenarbeit mit den Norwegern beendete, wandten sich jetzt der suspendierte Trainer Magnus Brevig und der suspendierte Anzugschneider Adrian Livelten mit demütigen Worten an die Öffentlichkeit.

Anzugschneider Livelten richtete sich mit seiner Entschuldigung vor allem an das eigene Team. Die Skispringer selbst hätten keine Schuld am Betrug gehabt. „Ich möchte mich bei Marius und Johann (Lindvik und Forfang, Anm. d. Red.) für die Situation entschuldigen, in die sie völlig unverschuldet geraten sind", sagte der Cheftechniker in einer Pressemitteilung.