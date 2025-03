Prevc holt Raw-Air-Sieg - kein Fliegen am Sonntag

Nach einer Geduldsprobe setzte sich die slowenische Weltmeisterin am Samstag im nur in einem Durchgang ausgetragenen Wettkampf mit einem Flug auf 213,5 m (201,1 Punkte) deutlich vor ihrer Landsfrau Ema Klinec (169,8 Punkte) durch. Selina Freitag sprang genau 200,0 m und als Dritte (157,0) auf das Podest.

Weil das abschließende Fliegen am Sonntagmorgen wegen erneut heftiger Wind abgesagt wurde, sicherte sich Prevc erstmals den Gesamtsieg bei der Raw-Air-Tour und kassierte dafür 20.000 Euro Prämie. Da die Tour diesmal nur an zwei Orten stattfand - Trondheim fiel als WM-Schauplatz aus - gab es weniger als die 40.000 Euro im Vorjahr. Freitag wurde Gesamtfünfte.

Skisprung-Dominatorin siegt weiter

Prevc, die am Freitag den Weltrekord auf 236,0 m gesteigert hatte, feierte in Vikersund ihren achten Weltcupsieg in Serie, bei der WM in Trondheim hatte sie zudem beide Einzelwettbewerbe gewonnen - ihr Bruder Domen holte Gold im vom Anzugskandal um die Norweger überschatten Einzelspringen von der Großschanze.