Raimund und Wellinger verpassen Podest knapp

Beim Sieg des Slowenen Anze Lanisek in Lahti fliegen Philipp Raimund und Andreas Wellinger am Podest vorbei, setzen aber den Aufwärtstrend der DSV-Adler fort. Pius Paschke zeigt sich deutlich verbessert

Raimund fliegt einen Meter am Podest vorbei

Raimund (262,1/125,0+127,0), zuletzt schon in Oslo Fünfter, flog um umgerechnet nur einen Meter an seinem zweiten Weltcup-Podest vorbei. Wellinger, der 2017 in Lahti zweimal WM-Silber im Einzel und Gold mit dem Mixed-Team geholt hatte, lag mit 261,5 Punkten auch nur knapp hinter dem Podium. Der wieder deutlich verbesserte fünfmalige Saisonsieger Pius Paschke kam auf Rang zwölf, Karl Geiger belegte Rang 13.