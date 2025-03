Skispringen: Freitag wieder Zweite hinter Prevc

SID 20.03.2025 • 18:57 Uhr Die slowenische Weltmeisterin Nika Prevc ist auch in Lahti deutlich zu stark.

Skispringerin Selina Freitag ist am vorletzten Tag der Weltcup-Saison noch einmal auf das Podest geflogen. Die Vizeweltmeisterin aus Oberwiesenthal wurde am Donnerstag im finnischen Lahti Zweite und musste sich wieder einmal nur der slowenischen Seriensiegerin Nika Prevc geschlagen geben.

Die 20 Jahre alte Doppel-Weltmeisterin Prevc, die bereits als erneute Weltcup-Gesamtsiegerin feststand, sicherte sich mit Sprüngen auf 129,0 und 135,5 m (302,8 Punkte) souverän ihren 14. Saisonsieg und den neunten Erfolg in Serie.

Mit einem weiteren Sieg beim Finale am Freitag kann Prevc die Bestmarke der Japanerin Sara Takanashi egalisieren, die in der Saison 2015/16 zehnmal in Folge gewann. Auch Takanashis 15 Saisonsiege aus dem Winter 2013/14 kann Prevc erreichen.

Freitag, die bei der WM in Trondheim in beiden Einzelspringen Zweite hinter Prevc geworden war, sprang 122,0 und 121,0 m (277,4). Zum neunten Mal in ihrer Karriere landete sie im Weltcup auf Rang zwei, auf ihren ersten Sieg muss die 23-Jährige weiter warten. Dritte wurde Ex-Weltmeisterin Alexandria Loutitt (Kanada/275,1).

Im Gesamtweltcup hat Freitag mit 1213 Punkten Platz zwei hinter Prevc (1833) in Griffweite. Rekord-Weltmeisterin Schmid, die als zweitbeste Deutsche auf Platz sieben kam, hat als Drittplatzierte 57 Punkte Rückstand.