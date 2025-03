Skispringen: Wellinger und Co. im ersten Training schwach

Die deutschen Skisprung-Männer haben die Medaillenjagd auf der Großschanze mit einem ganz schwachen Training eröffnet. Bester DSV-Adler in den drei Durchgängen am Dienstag war jeweils Andreas Wellinger auf den Rängen 17, 22 und 12. Der Bayer hatte am Sonntag überraschend WM-Silber von der Normalschanze gewonnen.