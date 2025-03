Tränen-Abschied von Markus Eisenbichler: "Ich muss mit mir kämpfen, weil es so emotional war"

Viel schöner hätte der Abschied für Markus Eisenbichler kaum sein können. Beim letzten Springen seiner Karriere zeigte der sechsmalige Weltmeister zwei starke Sprünge und landete mit dem deutschen Team beim Skifliegen in Planica auf dem zweiten Platz .

Bei seinem letzten Wettkampf durfte Eisenbichler für das DSV-Team als Schlussspringer starten und wusste in ungewohnter Rolle zu überzeugen. Mit einem tollen Sprung auf 223,5 Meter machte er im letzten Sprung seiner Karriere den Podestplatz klar. Der Sieg ging an Österreich.

„Jaaa. Das schafft er. Was für ein Abschluss“, freute sich ARD -Kommentator Tom Bartels nach dem Sprung. „Da ist er All-In gegangen“, lobte Experte Sven Hannawald.

„Das bedeutet mir viel. Ich muss gerade mit mir kämpfen, weil es so emotional war. Es war nochmal schön, zwei gute Flüge zu haben. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte“, sagte Eisenbichler nach dem Wettkampf in der ARD .

Eisenbichler kämpft mit den Tränen

Angesprochen auf seine zahlreichen Weggefährten, die in Planica vor Ort waren, um ihn zu feiern, wurde Eisenbichler dann so richtig emotional und kämpfte mit Tränen in den Augen sichtlich mit seinen Worten.