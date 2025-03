Wellinger vor Team-Wettkampf: "Alles ist drin"

Die deutschen Skispringer hoffen im Team-Wettkampf auf eine WM-Medaille. Andreas Wellinger peilt seinen zweiten Erfolg in Trondheim an.

Skispringer Andreas Wellinger hofft am Donnerstag im Team-Wettkampf auf seine zweite WM-Medaille in Trondheim. „Alles ist drin. Von Platz eins bis nicht auf dem Podest ist alles möglich, weil viele andere Nationen auch gut springen“, sagte der Vizeweltmeister von der Normalschanze. Sein Motto laute daher: „Einfach Attacke“.

Deutschland nur Außenseiter

Speziell im zweiten Durchgang zeigten Raimund und Wellinger aber deutlich bessere Sprünge. „Diesen Weg müssen wir weitergehen, wenn wir an den nächsten Tagen eine Medaille machen wollen. Es war ein gutes Gefühl, so einen Abschluss zu haben“, sagte Wellinger. Am Samstag steht zum WM-Abschluss noch das Einzel von der großen Schanze an.