Zweite in Lahti: Freitag auch beim Finale auf dem "Stammplatz"

Die erst 20 Jahre alte Prevc feierte ihren 15. Erfolg in diesem Winter und den zehnten Sieg in Serie. Damit stellte die Slowenin, die auch bei der WM in Trondheim beide Einzelspringen vor Freitag gewonnen hatte, zwei Weltcup-Rekorde von Sara Takanashi ein. 15 Siege waren der Japanerin in der Saison 2013/14 gelungen, zwei Jahre später gewann Takanashi ebenfalls zehnmal in Folge.